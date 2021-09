Portes ouvertes au Château de Tarascon Tarascon, 18 septembre 2021, Tarascon.

Portes ouvertes au Château de Tarascon 2021-09-18 – 2021-09-19 Château de Tarascon – Centre d’art René d’Anjou Boulevard du Roi René

Tarascon Bouches-du-Rhône Tarascon

Le patrimoine présente des formes très diverses. Il peut être civil, religieux, commémoratif, hospitalier, judiciaire, scolaire, militaire, urbain, rural, industriel, naturel…

Portes ouvertes samedi et dimanche

De 9h30 à 18h30

Dernière entrée 45mn avant la fermeture des portes



Visite-Flash

Samedi 18/09 à 14h et à 15h30

Durée : 20/30mn

Réservation conseillée au 04 90 91 01 93, jauge limitée.

Lors d’une courte visite, suivez les agents du Château dans le jardin de la basse cour et la cour d’honneur puis visiter à votre rythme les autres lieux de la forteresse.



Visite commentée

Samedi 18/09 à 10h30

Durée 1h30 environ

Réservation conseillée au 04 90 91 01 93, jauge limitée.

En compagnie de Marion Jeux, médiatrice culturelle, partez à la découverte du monument, de son histoire et de ses habitants successifs depuis les Princes d’Anjou aux détenus de la prison républicaine.

Les Journées européennes du patrimoine se tiendront cette année le 18 et 19 septembre 2021 autour du thème “Patrimoine pour tous”.

http://www.tarascon.fr/

Le patrimoine présente des formes très diverses. Il peut être civil, religieux, commémoratif, hospitalier, judiciaire, scolaire, militaire, urbain, rural, industriel, naturel…

Portes ouvertes samedi et dimanche

De 9h30 à 18h30

Dernière entrée 45mn avant la fermeture des portes



Visite-Flash

Samedi 18/09 à 14h et à 15h30

Durée : 20/30mn

Réservation conseillée au 04 90 91 01 93, jauge limitée.

Lors d’une courte visite, suivez les agents du Château dans le jardin de la basse cour et la cour d’honneur puis visiter à votre rythme les autres lieux de la forteresse.



Visite commentée

Samedi 18/09 à 10h30

Durée 1h30 environ

Réservation conseillée au 04 90 91 01 93, jauge limitée.

En compagnie de Marion Jeux, médiatrice culturelle, partez à la découverte du monument, de son histoire et de ses habitants successifs depuis les Princes d’Anjou aux détenus de la prison républicaine.

dernière mise à jour : 2021-09-04 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Provence Tourisme / Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)Provence Tourisme / Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)