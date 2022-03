Portes ouvertes au Château de Garbes Gabarnac Gabarnac Catégories d’évènement: Gabarnac

Gironde

Portes ouvertes au Château de Garbes Gabarnac

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Gabarnac Gironde Gabarnac EUR Les portes ouvertes du château de Garbes se dérouleront les 4 & 5 Juin 2022 !

Retrouvez-nous pour un moment de partage et convivialité.

Nos producteurs locaux habituels seront présents pour l’occasion : huîtres, fromages, conserves de canards et le tout accompagné d’une dégustation des vins de Garbes ! L’occasion de déguster nos vins, autour de quelques produits exclusivement locaux :

– Charcuterie de la famille Sarromejan du Gers

– Produits de la ferme de la famille Sempe autour du Canard : Foie gras, coeur de canard, conserves… de quoi ravir vos papilles lors de cette journée !

– Les huîtres du Cap Ferret de l’ostréiculteur Grégory Boucher

– Le fromage de Brebis de La ferme Elichabia des fréres Teulade médaillé à plusieurs reprises au concours général agricole de Paris !

Gabarnac

