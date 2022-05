Portes Ouvertes au Château de Chamilly Chamilly, 26 mai 2022, Chamilly.

Chers amis, chers clients, nCette année (enfin !) nous vous convions de nouveau à nos journées PORTES OUVERTES, qui auront lieu au Château du 26 au 29 mai 2022. nDu jeudi au samedi de 10h à 19h et le dimanche de 11h à 17h, vous pourrez déguster, dans notre beau caveau, tous les vins du Château, et nous sortons le grand jeu… Il faut bien rattraper ces 3 dernières années ! Un voyage dans le temps avec des vieux millésimes à leur apogée vous sera également proposé. Il faudrait être fou pour rater cette occasion. nEt aussi, parce que nous devenons Vignerons-Brasseurs, vous pourrez, en plus du vin, déguster les bières de la BAB "Brasserie Artisanale de Bourgogne", nouvellement installée au Château, au côté de Thomas Fournier, brasseur à Chagny depuis 8 ans. C'est dans une superbe grange rénovée que vous seront proposés des visites de la Brasserie et la découverte du métier de brasseur. nA l'extérieur, sous chapiteaux, plusieurs artisans de vieux métiers d'art seront installés autour du four à pain, et l'association de fauconnerie les Chouettes du Cœur fera encore acte de présence pour le bonheur des petits et grands. Les plus jeunes auront d'ailleurs aussi leur château, gonflable cette fois ! nVous pourrez vous restaurer, tout au long de la journée, avec de délicieuses préparations confectionnées dans le four à pain, et autres mets locaux aussi gourmands les uns que les autres. nCôté soirée du samedi, à partir de 18h, vous profiterez d'un apéro – repas – concert "entrée libre" avec parquet de danse, pour swinguer sur la musique de Guillaume Ledoux, chanteur des Blankass, en trio. nNous vous attendons donc nombreux, avec famille et amis, pour partager un moment joyeux dans le cadre paisible et chaleureux qu'offre notre belle vallée. nA très bientôt, nVéronique, Xavier et Arnaud

+33 3 85 87 22 24

