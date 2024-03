Portes ouvertes au Château de Camarsac Château de Camarsac Camarsac, dimanche 24 mars 2024.

La famille Lurton vous accueille dans leur Château de Camarsac pour un week-end de portes ouvertes et d’animations. Vous pourrez visiter les chais, parfaire vos connaissances sur le vin et la culture de la vigne, toujours de manière ludique, mais aussi découvrir les secrets de l’édifice médiéval et déguster un verre de vin sur sa terrasse panoramique le samedi soir (sur réservation préalable, places limitées). Le restaurant La Bonne table, situé sur la propriété, vous préparera des plats à base de produits locaux, à déguster sur place ou à emporter. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 17:00:00

Château de Camarsac 30 Route de Bergerac

Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine visites@camarsac.com

L’événement Portes ouvertes au Château de Camarsac Camarsac a été mis à jour le 2024-03-02 par OT de l’Entre-deux-Mers