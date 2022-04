PORTES-OUVERTES AU CHÂTEAU DE BROSSAY Cléré-sur-Layon Cléré-sur-Layon Catégories d’évènement: Cléré-sur-Layon

Cléré-sur-Layon Maine-et-Loire Cléré-sur-Layon Visite de Cave – Promenade dans les Vignes – Repas le midi avec groupe musical.

Initiation à la dégustation de Vieux Millésimes depuis 1959.

