A l’occasion des journées portes ouvertes organisées par le Conseil des Vins de Saint-Emilion les **19 et 20 juin** prochains, le Château Clarisse, vignoble bio depuis 2019 situé à Puisseguin Saint-Emilion, ouvre ses portes pour un week-end placé sous le signe du partage et de la bonne humeur. Nous organisons une **visite spéciale** d’1h30 qui passera par les vignes, les chais et la salle de dégustation et qui aura lieu **toutes les 45mn de 9h à 18h** (dernier départ). Par ailleurs, une offre de **restauration** sera disponible **de 11h à 16h sur place** (réservation obligatoire sur Wine Activities ou par email à l’adresse suivante : [sales@chateau-clarisse.com](mailto:sales@chateau-clarisse.com)).

Réservation obligatoire sur Wine Activities ou par email à l’adresse suivante : sales@chateau-clarisse.com

Dans le cadre des journées portes ouvertes organisées par le Conseil des Vins de Saint-Emilion Château Clarisse Lieu dit Croix de Justice, 33570 Puisseguin Puisseguin Gironde

