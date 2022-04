Portes ouvertes au château Champion à SAINT CHRISTOPHE DES BARDES, 30 avril 2022, .

Portes ouvertes au château Champion à SAINT CHRISTOPHE DES BARDES

2022-04-30 10:00:00 – 2022-05-01

Portes ouvertes au château Champion à Saint Christophe des Bardes (33330)

Samedi : 15h30 et 17h30 : départs : les plantes comestibles et médicinales : 20€/famille (2A+2E) limité à 20 pers.

Samedi et dimanche : toute la journée (en français / anglais) visites dégustation.

12h déjeuner du vigneron 25 €/adulte vin compris – places limitées.

Infos et réservations : 05.57.74.43.98

Portes ouvertes au château Champion à Saint Christophe des Bardes (33330)

Samedi : 15h30 et 17h30 : départs : les plantes comestibles et médicinales : 20€/famille (2A+2E) limité à 20 pers.

Samedi et dimanche : toute la journée (en français / anglais) visites dégustation.

12h déjeuner du vigneron 25 €/adulte vin compris – places limitées.

Infos et réservations : 05.57.74.43.98

+33 055774439

Portes ouvertes au château Champion à Saint Christophe des Bardes (33330)

Samedi : 15h30 et 17h30 : départs : les plantes comestibles et médicinales : 20€/famille (2A+2E) limité à 20 pers.

Samedi et dimanche : toute la journée (en français / anglais) visites dégustation.

12h déjeuner du vigneron 25 €/adulte vin compris – places limitées.

Infos et réservations : 05.57.74.43.98

cht champion

dernière mise à jour : 2022-04-27 par