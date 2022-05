Portes ouvertes au Château Carsin Rions, 4 juin 2022, Rions.

Portes ouvertes au Château Carsin D13 Château Carsin Rions

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-05 22:00:00 D13 Château Carsin

Rions Gironde Rions

0 0 EUR Cette année, nous vous ouvrons les portes du Château Carsin les 4 et 5 Juin, le samedi de 10h à 22h et le dimanche de 10h à 18h.

Venez vous restaurer avec le chef finlandais Jani Pesola, qui vous concoctera un menu avec spécialités finlandaises telles que le poisson fumé, la viande de renne et les pickles de légumes. L’entrée + le plat + le dessert sont proposés à 18€ par personne. Pour l’apéritif, un stand d’huîtres du bassin d’Arcachon sera également présent.

Le samedi soir aura lieu un concert de jazz à partir de 18h avec Loïc Cavadore Trio. C’est l’occasion idéale de déguster nos vins dans notre parc ombragé et découvrir la gastronomie scandinave dans une ambiance musicale et conviviale !

Nous vous proposons une dégustation gratuite de nos vins, plusieurs promotions, une épicerie avec des spécialités scandinaves et les aquarelles peintes par Jean François Ceau tout le weekend !

Cette année, nous vous ouvrons les portes du Château Carsin les 4 et 5 Juin, le samedi de 10h à 22h et le dimanche de 10h à 18h.

Venez vous restaurer avec le chef finlandais Jani Pesola, qui vous concoctera un menu avec spécialités finlandaises telles que le poisson fumé, la viande de renne et les pickles de légumes. L’entrée + le plat + le dessert sont proposés à 18€ par personne. Pour l’apéritif, un stand d’huîtres du bassin d’Arcachon sera également présent.

Le samedi soir aura lieu un concert de jazz à partir de 18h avec Loïc Cavadore Trio. C’est l’occasion idéale de déguster nos vins dans notre parc ombragé et découvrir la gastronomie scandinave dans une ambiance musicale et conviviale !

Nous vous proposons une dégustation gratuite de nos vins, plusieurs promotions, une épicerie avec des spécialités scandinaves et les aquarelles peintes par Jean François Ceau tout le weekend !

+33 7 87 36 37 61

Cette année, nous vous ouvrons les portes du Château Carsin les 4 et 5 Juin, le samedi de 10h à 22h et le dimanche de 10h à 18h.

Venez vous restaurer avec le chef finlandais Jani Pesola, qui vous concoctera un menu avec spécialités finlandaises telles que le poisson fumé, la viande de renne et les pickles de légumes. L’entrée + le plat + le dessert sont proposés à 18€ par personne. Pour l’apéritif, un stand d’huîtres du bassin d’Arcachon sera également présent.

Le samedi soir aura lieu un concert de jazz à partir de 18h avec Loïc Cavadore Trio. C’est l’occasion idéale de déguster nos vins dans notre parc ombragé et découvrir la gastronomie scandinave dans une ambiance musicale et conviviale !

Nous vous proposons une dégustation gratuite de nos vins, plusieurs promotions, une épicerie avec des spécialités scandinaves et les aquarelles peintes par Jean François Ceau tout le weekend !

Château Carsin

D13 Château Carsin Rions

dernière mise à jour : 2022-05-20 par