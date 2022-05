Portes ouvertes au Champagne Paul Leredde Crouttes-sur-Marne Crouttes-sur-Marne Catégories d’évènement: 02310

Crouttes-sur-Marne

Portes ouvertes au Champagne Paul Leredde Crouttes-sur-Marne, 18 juin 2022, Crouttes-sur-Marne. Portes ouvertes au Champagne Paul Leredde Crouttes-sur-Marne

2022-06-18 – 2022-06-18

Crouttes-sur-Marne 02310 29 29 Un belle journée portes ouvertes avec son diaporama “l’histoire de la champagnisationune visite des vignes (si le temps le permet) et une visite de la cave “en faisant tourner les machines”! Un belle journée portes ouvertes avec son diaporama “l’histoire de la champagnisationune visite des vignes (si le temps le permet) et une visite de la cave “en faisant tourner les machines”! contact@champagne-paul-leredde.com +33 3 23 82 09 41 https://www.champagne-paul-leredde.com/ Un belle journée portes ouvertes avec son diaporama “l’histoire de la champagnisationune visite des vignes (si le temps le permet) et une visite de la cave “en faisant tourner les machines”! ©champagnepaulleredde

Crouttes-sur-Marne

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: 02310, Crouttes-sur-Marne Autres Lieu Crouttes-sur-Marne Adresse Ville Crouttes-sur-Marne lieuville Crouttes-sur-Marne Departement 02310

Crouttes-sur-Marne Crouttes-sur-Marne 02310 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crouttes-sur-marne/

Portes ouvertes au Champagne Paul Leredde Crouttes-sur-Marne 2022-06-18 was last modified: by Portes ouvertes au Champagne Paul Leredde Crouttes-sur-Marne Crouttes-sur-Marne 18 juin 2022 02310 Crouttes-sur-Marne

Crouttes-sur-Marne 02310