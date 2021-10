Œuilly Œuilly Marne, Œuilly Portes ouvertes au Champagne André Cez-Rondeau & Fils Œuilly Œuilly Catégories d’évènement: Marne

Portes ouvertes au Champagne André Cez-Rondeau & Fils Œuilly, 13 novembre 2021, Œuilly. Portes ouvertes au Champagne André Cez-Rondeau & Fils 2021-11-13 10:00:00 – 2021-11-14 18:00:00 Champagne André Cez-Rondeau & Fils 6 impasse du Palais

Œuilly Marne Œuilly Venez passez une journée en compagnie du Champagne Cez-Rondeau & Fils le week-end des 13 et 14 novembre 2021 à l’occasion de leurs portes ouvertes “Bulles, Saveurs & Terroirs”. A découvrir également des vins d’autres régions, du miel, foie gras du sud ouest … Un food truck sera sur place chaque jour afin de prolonger votre instant de plaisir ! Renseignements au 03.26.58.3172 ou par mail à champagne-cez-rondeau@orange.fr champagne-cez-rondeau@orange.fr +33 3 26 58 31 72 dernière mise à jour : 2021-10-13 par

