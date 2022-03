Portes ouvertes au centre équestre de La Chapelle-Cécelin La Chapelle-Cécelin La Chapelle-Cécelin Catégories d’évènement: La Chapelle-Cécelin

Le Centre équestre de La Chapelle-Cécelin ouvre ses portes ! Venez découvrir les différentes disciplines et activités proposées par le centre équestre. Plusieurs démonstrations, vide-sellerie, baptêmes poney et bien d'autres surprises… ambiance garantie ! Renseignements au 06 08 55 70 47.

