Portes Ouvertes au Centre de Secours des Sapeurs-Pompiers de Ribérac

Ribérac

Portes Ouvertes au Centre de Secours des Sapeurs-Pompiers de Ribérac Ribérac, 14 mai 2022, Ribérac. Portes Ouvertes au Centre de Secours des Sapeurs-Pompiers de Ribérac Centre de Secours des Sapeurs-Pompiers 4 Rue Henri Crassat Ribérac

2022-05-14 10:00:00 – 2022-05-14 16:00:00 Centre de Secours des Sapeurs-Pompiers 4 Rue Henri Crassat

Le Centre de Secours de Ribérac organise une Journée Porte Ouverte le 14 mai 2022 dans l'enceinte du Centre de Secours avec de nombreuses animations et démonstrations. Grillades, sandwichs, frites et boissons sur place . Tombola organisée par l'Amicale des Sapeurs-Pompiers. En espérant vous voir nombreux !

