Portes ouvertes au caveau

Portes ouvertes au caveau, 11 juin 2022, . Portes ouvertes au caveau

2022-06-11 – 2022-06-11 Pour faire face à l’annulation de la Foire éco bio de Colmar, le domaine Jean BECKER ouvre ses portes à un vigneron du Bordelais (Famille PORCHERON). Il se fera un plaisir de faire déguster et de vendre ses vins à ceux qui le souhaitent, et pourquoi pas conquérir le coeur de nouveaux clients ! Le domaine Jean BECKER ouvre ses portes à un vigneron du Bordelais. Il se fera un plaisir de faire déguster et de vendre ses vins à ceux qui le souhaitent, et pourquoi pas conquérir le cœur de nouveaux clients ! Pour faire face à l’annulation de la Foire éco bio de Colmar, le domaine Jean BECKER ouvre ses portes à un vigneron du Bordelais (Famille PORCHERON). Il se fera un plaisir de faire déguster et de vendre ses vins à ceux qui le souhaitent, et pourquoi pas conquérir le coeur de nouveaux clients ! dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville