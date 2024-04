Portes Ouvertes au Caveau Nuiton-Beaunoy Caveau Nuiton-Beaunoy Beaune, samedi 20 avril 2024.

Les vignerons Nuiton-Beaunoy sont heureux de vous rencontrer samedi 20 & dimanche 21 avril 2024 de 9h30 à 18h30.

A cette occasion, nous proposerons notre traditionnelle visite de cave ainsi qu’un atelier autour de la tonnellerie animé par l’Art du tonneau.

Nous proposons également ‘De la vigne au verre’, notre circuit découverte du vignoble Embarquez pour un moment de partage au cœur du vignoble des Hautes-Côtes, berceau de la cave et point de départ de nos cuvées. Panorama, dégustation au cœur des vignes, guidés par nos vignerons, découvrez une nouvelle facette des vins Nuiton-Beaunoy. (Départs à 10h30, 14h00 et 16h00 ; Durée 1h30 ; Réservation sur www.nuiton-beaunoy.fr)

Nouveauté Découvrez nos ateliers accords mets & vins ‘Les accords Gourmands’, deux thématiques différentes, à 11h00 les fromages de chèvre et à 16h00 les pâtisseries. Durée 1h00 ; Réservation sur www.nuiton.beaunoy.fr ) .

Caveau Nuiton-Beaunoy 97 route de Pommard

Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté alexandra.mure@cavesdeshautescotes.fr

