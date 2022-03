Portes ouvertes au caveau Divin Mercurey Mercurey Catégories d’évènement: Mercurey

Saône-et-Loire

Portes ouvertes au caveau Divin Mercurey, 16 juillet 2022, Mercurey. Portes ouvertes au caveau Divin Place genappe

101 Grande Rue MERCUREY Mercurey

2022-07-16 – 2022-07-17 Place genappe

101 Grande Rue MERCUREY

Mercurey Saône-et-Loire Mercurey Saône-et-Loire EUR Dégustation des vins de l’appellation de Mercurey en présence des vignerons.

Restauration sur place.

Concert Little Treme le samedi de 17h30 à 21 h caveau@mercurey.com +33 3 85 45 22 96 http://mercurey.com/ Dégustation des vins de l’appellation de Mercurey en présence des vignerons.

Restauration sur place.

Concert Little Treme le samedi de 17h30 à 21 h Place genappe

101 Grande Rue MERCUREY Mercurey

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Mercurey, Saône-et-Loire Autres Lieu Mercurey Adresse Place genappe 101 Grande Rue MERCUREY Ville Mercurey lieuville Place genappe 101 Grande Rue MERCUREY Mercurey Departement Saône-et-Loire

Mercurey Mercurey Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mercurey/

Portes ouvertes au caveau Divin Mercurey 2022-07-16 was last modified: by Portes ouvertes au caveau Divin Mercurey Mercurey 16 juillet 2022 Mercurey Saône-et-Loire

Mercurey Saône-et-Loire