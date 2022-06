Portes ouvertes au Camping municipal de la Vée*** Bagnoles de l’Orne Normandie, 10 juillet 2022, Bagnoles de l'Orne Normandie.

Portes ouvertes au Camping municipal de la Vée***

2022-07-10 11:00:00 11:00:00 – 2022-07-10 18:00:00 18:00:00

Le Camping municipal de la Vée met ses 3 étoiles à votre service pour vous offrir un séjour de qualité, dans un endroit à la fois confortable et calme.

Venez découvrir ses installations sur 4,7 ha de 11h00 à 18h00 à l’occasion de la journée Portes Ouvertes.

Un rafraîchissement sera offert à tout visiteur.

À gagner : 1 nuit en coco sweet pour deux personnes (tirage à 18h00).

direction@campingbagnolesdelorne.com +33 2 33 37 87 45 https://www.campingbagnolesdelorne.com/

