Le Vigan Gard Centre culturel le Bourilhou Le Vigan Gard Le Vigan A 16h, venez re-découvrir le lieu et nous rencontrer. Expo de photos souvenir, des affiches du Bourilhou et des oeuvres d’associations du Bourilhou.18h : Hommage à Pierre Valette : discours, chansons… 19h : Apéro en musique avec le groupe « Trad » Lunaria contact@bourilhou.fr +33 4 67 81 89 69 http://bourilhou.fr/ Droits libres

