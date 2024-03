Portes ouvertes au Bât de l’Âne Le Bât de l’Âne Saint-Jean-de-Trézy, dimanche 28 avril 2024.

Ouverture de saison et découverte du Bât de l’âne et de ses activités.

10H 17H :Marché des producteurs locaux (alimentaire et artisanal)

12H apéro concert

15H LES AVEUGLES, Cie les faiseurs de pluie, Théâtre expérimental inspiré de l’oeuvre de Maurice Maeterlinck

17H présentation de saison

17H30 MALOÏSE, concert (entrée payante 8€/5€/3€) 0 0 EUR.

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28

Le Bât de l’Âne 11 Rue de la Croix Blanche

Saint-Jean-de-Trézy 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté laetitia.lesenclumes@gmail.com

