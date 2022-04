PORTES OUVERTES ATELIERS ET GALERIES Villaines-les-Rochers Villaines-les-Rochers Catégories d’évènement: 37190

Portes ouvertes à l’atelier M Hélène Métézeau, 50 rue de la Galandière 37190 Villaines-les-Rochers sur la RD57, route principale du village

Dans le cadre de l’événement “Journées découverte des troglodytes” les habitants du village ouvrent leur troglo.

Mon atelier est dans le roc. Pour cette occasion, ouverture de mon jardin d’osier en pots et bonsai, la salle d’exposition de vannerie et la galerie de peintures au bâtonnet d’osier. Les 11 et 12 juin 2022

Mon atelier est dans le roc. Pour cette occasion, ouverture de mon jardin d’osier en pots et bonsai, la salle d’exposition de vannerie et la galerie de peintures au bâtonnet d’osier. MH Métézeau

Villaines-les-Rochers

