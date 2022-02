Portes ouvertes – Ateliers du Plessix-Madeuc Saint-Jacut-de-la-Mer Saint-Jacut-de-la-Mer Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Portes ouvertes – Ateliers du Plessix-Madeuc
Ateliers du Plessix-Madeuc 1 Rue de Dinan
Saint-Jacut-de-la-Mer

2022-03-26 14:30:00 – 2022-03-26 18:00:00

Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes d’Armor Gabrielle Kourdadzé et Cléo Garcia Leroy, les deux artistes en résidence à Saint-Jacut-de-la-Mer présenteront les œuvres réalisées jusqu’à ce jour durant leurs résidences de 6 mois qui s’achèvera le 30 juin 2022. Le travail de la première se déploie autour de la technique du dessin réaliste à l’encre en multiples portraits, tandis que la deuxième œuvre à une peinture du corps où la figure s’éclipse. contact@ateliersduplessixmadeuc.com +33 2 96 27 34 02 http://www.ateliersduplessixmadeuc.com/ Gabrielle Kourdadzé et Cléo Garcia Leroy, les deux artistes en résidence à Saint-Jacut-de-la-Mer présenteront les œuvres réalisées jusqu’à ce jour durant leurs résidences de 6 mois qui s’achèvera le 30 juin 2022. Le travail de la première se déploie autour de la technique du dessin réaliste à l’encre en multiples portraits, tandis que la deuxième œuvre à une peinture du corps où la figure s’éclipse. Ateliers du Plessix-Madeuc 1 Rue de Dinan Saint-Jacut-de-la-Mer

