2023-02-25 14:30:00 – 2023-02-25 18:00:00

Cotes-d’Armor Rencontre avec Assoukrou Aké et Ainaz Nosrat, artistes en résidence. Il présenteront leurs recherches artistiques ainsi que les œuvres en cours de réalisation. À travers ses dessins et peintures, Ainaz Nosrat, forge sa mythologie personnelle. Nourrie par les légendes persanes et le territoire de la presqu’île, elle créée une nouvelle histoire, un mythe contemporain dans lequel on peut saisir des tragédies actuelles. Assoukrou Aké confronte son histoire personnelle à la “grande histoire”, il s’intéresse à ce qui les lie afin de créer un espace critique. Son travail s’inscrit dans le passé et dans le présent notamment à travers ses références qui vont des contes africains à la peinture académique d’histoire en passant par la photographie de presse. contact@ateliersduplessixmadeuc.com +33 2 96 27 34 02 http://www.ateliersduplessixmadeuc.com/ Résidence SNCF 1 Rue de Dinan Saint-Jacut-de-la-Mer

