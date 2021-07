Lodève Ateliers La Filature Hérault, Lodève Portes ouvertes : ateliers de création artistique et artisanat d’art Ateliers La Filature Lodève Catégories d’évènement: Hérault

**Dans le cadre d’une ancienne usine textile réhabilitée, 5 artistes ouvrent leurs ateliers. Dans les ateliers hauts : Nicole Barondeau, artiste verrier et Guy Novelli, plasticien. Dans les ateliers bas : Marc Bouchacourt, calligraphie libre et gravure ainsi que Nathalie Syz, bijoux contemporains. Une invitée sera présente, Masha Tabet de l’association 3 pinceaux (école d’arts d’extrême-orient).** _Adresse : 614 route de Montpellier_ Cinq artistes et artisans d’art ouvrent leurs ateliers au public le temps d’un week-end… Ateliers La Filature 614 route de Montpellier, 34700, Lodève Lodève Hérault

