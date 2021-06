Boissise-la-Bertrand Ateliers v3m Boissise-la-Bertrand, Seine-et-Marne Portes ouvertes ateliers d’artistes v3m Ateliers v3m Boissise-la-Bertrand Catégories d’évènement: Boissise-la-Bertrand

Ouverture exectionnelle au public des ateliers v3m, lieu de création artistique, au coeur de la réserve des Buyères de Sainte-Assise Visite guidée du site et rencontre avec les artistes, découverte d’oeuvres : peintures, sculptures, installations et fresques. Rencontre avec les artisants du site : meunuisiers, coutelier d’art et apiculteur.

visites sur inscription, 20 personnes par créneaux horaires 10h-12h/ 14h-16h/ 17h-19h. Tapez ateliers v3m sur le navigateur google Maps accès par la RD 82 rue grande 77240 Seine-Port ,accès par le RER D gare de Cesson puis 4 kilomètres..

Visites d’ateliers d’artistes, au cœur de la réserve des bruyères de Saint-assise Ateliers v3m Réserve des Bruyères de Saint-Assise Hameau de Saint-Leu rue Grande 77240 Cesson Boissise-la-Bertrand Seine-et-Marne

