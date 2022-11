Portes ouvertes Ateliers d’artistes La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Portes ouvertes Ateliers d’artistes La Chapelle-sur-Erdre, 27 novembre 2022, La Chapelle-sur-Erdre. 2022-11-27 les vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 novembre 2022 de 10h à 19h

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : non les vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 novembre 2022 de 10h à 19h Isabelle Motte, Nadine Lecomte, Jyle, Rabie & cie vous invitent pendant 3 jours à leurs portes ouvertes communes. Retrouvez les dernières œuvres de ces artistes . Peinture et sculpture y seront à l’honneur. Au 29 rue des Magnolias (Quartier Coutancière ) Au 7 rue du Petit Portric (Quartier Portric/Chesnaie) à La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre La Chapelle-sur-Erdre 44240

