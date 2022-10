Portes ouvertes ateliers d’artistes et d’artisans d’art Aulnay-la-Rivière Aulnay-la-Rivière Catégories d’évènement: Aulnay-la-Rivière

Loiret

Portes ouvertes ateliers d’artistes et d’artisans d’art Aulnay-la-Rivière, 22 octobre 2022, Aulnay-la-Rivière. Portes ouvertes ateliers d’artistes et d’artisans d’art

29 Rue du Moulin de Farault Aulnay-la-Rivière Loiret

2022-10-22 – 2022-10-23 Aulnay-la-Rivière

Loiret Aulnay-la-Rivière Dominique Dorseuil vous accueille avec Marie-Claude Mignonneau lors des portes ouvertes d’artistes et artisans d’art. Au programme peinture décorative sur meuble et peinture-sculpture. dominiquedorseuildesign@orange.fr +33 6 07 54 75 25 Aulnay-la-Rivière

dernière mise à jour : 2022-10-12 par

Détails Catégories d’évènement: Aulnay-la-Rivière, Loiret Autres Lieu Aulnay-la-Rivière Adresse 29 Rue du Moulin de Farault Aulnay-la-Rivière Loiret Ville Aulnay-la-Rivière lieuville Aulnay-la-Rivière Departement Loiret

Aulnay-la-Rivière Aulnay-la-Rivière Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aulnay-la-riviere/

Portes ouvertes ateliers d’artistes et d’artisans d’art Aulnay-la-Rivière 2022-10-22 was last modified: by Portes ouvertes ateliers d’artistes et d’artisans d’art Aulnay-la-Rivière Aulnay-la-Rivière 22 octobre 2022 29 Rue du Moulin de Farault Aulnay-la-Rivière Loiret Aulnay-la-Rivière Loiret

Aulnay-la-Rivière Loiret