Portes ouvertes Atelierde sculpture Davide GALBIATI Valréas, 2 avril 2022, Valréas. Portes ouvertes Atelierde sculpture Davide GALBIATI Rue Saint Jean Impasse Saint Jean Valréas

2022-04-02 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 19:00:00 19:00:00 Rue Saint Jean Impasse Saint Jean

Valréas Vaucluse A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, j’ouvre les portes de mon atelier pour vous y accueillir. contact@davidegalbiati.com +33 6 95 09 44 39 http://www.davidegalbiati.com/ Rue Saint Jean Impasse Saint Jean Valréas

