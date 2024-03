Portes ouvertes Atelier L’Aiguille Delange L’Aiguille Delange Villainville, vendredi 5 avril 2024.

Portes ouvertes Atelier L’Aiguille Delange L’Aiguille Delange Villainville Seine-Maritime

Visite de deux ateliers de L’Aiguille Delange métiers d’art textile et de Jean-Charles Delange artiste peintre :- L’Aiguille Delange, créatrice textile, broderie, teinture végétale.Visite de l’atelier boutique, découverte de la teinture végétale, découverte de la broderie à l’aiguille et du crochet de Lunéville.Vous pourrez essayer le crochet de Lunéville si vous le souhaitez. – Visite de l’atelier de l’artiste peintre Jean-Charles Delange. Venez à sa rencontre pour découvrir son univers et contempler les œuvres de l’artiste dans l’espace d’exposition.

Dans le cadre des Journée européennes des métiers d’art

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 14:00:00

fin : 2024-04-05 19:00:00

L’Aiguille Delange 2130 Route des Loges

Villainville 76280 Seine-Maritime Normandie louise@aiguilledelange.fr

