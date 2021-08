Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont, Mayenne PORTES OUVERTES – ATELIER DES REVES – DECORATION PAR ALE’PRISME Châtillon-sur-Colmont Châtillon-sur-Colmont Catégories d’évènement: Châtillon-sur-Colmont

Châtillon-sur-Colmont Mayenne Châtillon-sur-Colmont Les portes ouvertes sont l’occasion de découvrir l’atelier de décoration, d’échanger sur les créations et sur les stages qui sont proposés. Découvrez l’atelier de décoration à l’occasion des Portes-ouvertes +33 6 35 12 42 26 Les portes ouvertes sont l’occasion de découvrir l’atelier de décoration, d’échanger sur les créations et sur les stages qui sont proposés. dernière mise à jour : 2021-08-23 par

