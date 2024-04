PORTES OUVERTES ATELIER DE VERRE AU CHALUMEAU Daux, vendredi 5 avril 2024.

Explorez le monde magique du verre à la flamme pour découvrir le verre sous toutes ses formes.

Les baguettes et les tubes de verre se transforment en boule, perle, personnage ou en bille galaxie !

Au-delà de la transformation visuelle, vous comprendrez la complexité du processus créatif, le choix de chaque geste, la manipulation experte du chalumeau, la fusion des couleurs…

Vous découvrirez la diversité du verre, mettant en lumière la maîtrise artisanale derrière chaque pièce.

Assistez aux démonstrations à l’atelier et participez à une expérience créative unique.

Lors de votre visite les enfants pourront participer à des expériences inédites et assister à des démonstrations ludiques de verre à la flamme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-07

4 Impasse des Sources

Daux 31700 Haute-Garonne Occitanie contact@audreyser.com

