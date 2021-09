Beaugency Atelier d'Aline Héau Beaugency, Loiret Portes ouvertes Atelier d’Aline Héau Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

Portes ouvertes Atelier d’Aline Héau, 18 septembre 2021, Beaugency. Portes ouvertes

le samedi 18 septembre à Atelier d’Aline Héau 4 personnes maximum, masque obligatoire.

Visite commentée, exposition et démonstration autour d’un procédé photographique ancien : le cyanotype sur verre l’un des tous premiers procédés de tirage, mis au point en 1842 par Sir John Herschel. Atelier d’Aline Héau 10 rue du Ravelin 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Atelier d'Aline Héau Adresse 10 rue du Ravelin 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Atelier d'Aline Héau Beaugency