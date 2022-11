Portes ouvertes atelier – boutique Saint-Julien-d’Ance Saint-Julien-d'Ance Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Julien-d'Ance

Portes ouvertes atelier – boutique Saint-Julien-d'Ance, 26 novembre 2022, Saint-Julien-d'Ance.

Route de Saint Pal de Chalencon Triolaire Saint-Julien-d'Ance Haute-Loire

2022-11-26 10:00:00 – 2022-11-27 19:00:00

Triolaire Route de Saint Pal de Chalencon

Saint-Julien-d’Ance

Haute-Loire Saint-Julien-d’Ance Portes ouvertes de l’atelier-boutique d’Isabelle Roche, céramiste.

Pour vos cadeaux de Noël venez découvrir des poteries originales : utilitaires et de décoration. +33 6 45 76 58 82 http://isaroche-ceramiste.simplesite.com/ Triolaire Route de Saint Pal de Chalencon Saint-Julien-d’Ance

