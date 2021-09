Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe PORTES OUVERTES – ASSOCIATION SPIRALES CENTRE BEAULIEU Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

PORTES OUVERTES – ASSOCIATION SPIRALES CENTRE BEAULIEU 2021-09-04 09:00:00 – 2021-09-04 19:30:00 176 avenue François Chancel 176 Avenue François Chancel

Le Mans Sarthe

Le Mans Sarthe Nous avons le plaisir de vous annoncer nos Portes Ouvertes, une journée complète de découverte de nos activités. L’entrée est libre et toutes les activités sont gratuites.Cette année, avec les mesures sanitaires en vigueur liées au Covid-19, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire à l’avance et de venir avec votre pass sanitaire ou un test pcr/antigénique/salivaire de moins de 72h accueil@centrebeaulieu-lemans.fr +33 2 43 23 20 47 http://www.centrebeaulieu-lemans.fr/ Nous avons le plaisir de vous annoncer nos Portes Ouvertes, une journée complète de découverte de nos activités. L’entrée est libre et toutes les activités sont gratuites.Cette année, avec les mesures sanitaires en vigueur liées au Covid-19, nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire à l’avance et de venir avec votre pass sanitaire ou un test pcr/antigénique/salivaire de moins de 72h dernière mise à jour : 2021-08-30 par

176 avenue François Chancel 176 Avenue François Chancel
Le Mans