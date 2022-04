PORTES OUVERTES ASSOCIATION CAMOUFLAGE STREET CREW Cholet, 24 avril 2022, Cholet.

PORTES OUVERTES ASSOCIATION CAMOUFLAGE STREET CREW Cholet

2022-04-24 – 2022-04-24

Cholet Maine-et-Loire

Camouflage Street Crew, organise des journées portes ouvertes les 20 mars et 24 avril de 10h à 12h à la salle Multi-sport du Bordage Luneau.

Pour cela nous avons mis en place des créneaux pour la pratique du skateboard et les amoureux des quads (patins à roulette) .

Nous proposons des cours de skate pour adultes et enfants, ou simplement venir partager votre passion lors de session libre.

Pour les passionnées du quad nous vous proposons, du derby, roller dance ou bien des balades.

camouflagestreetcrew@gmail.com

