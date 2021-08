Portes ouvertes artistiques Lormes, 13 août 2021, Lormes.

Portes ouvertes artistiques 2021-08-13 14:00:00 – 2021-08-15 19:00:00

Lormes Nièvre Lormes

Au cœur du Morvan des sommets et des lacs, Lormes se souvient-elle des pas du

peintre Jean-Baptiste Corot ? Pour rendre visite à sa nièce, Corot séjourna à plusieurs reprises à Lormes dans les années 1840. Parmi la dizaine de tableaux représentant

ce village et ses environs, il immortalisa l’ancienne église. Cette célèbre peinture

est maintenant dans le Connecticut, au Wadsworth Atheneum of Art de Hartford,

avec comme titre « Église de Lormes ».

Aujourd’hui encore, des ateliers d’artistes et des galeries se cachent discrètement derrière les murs en pierre, les jardins et les vieilles portes des maisons de Lormes. Peintres, sculpteurs, photographes, illustrateurs, plasticiens, artisans… nous ouvrent cette année à nouveau, après le succès retentissant des journées 2020, leurs lieux de création, pour la deuxième édition des Ateliers Portes Ouvertes de Lormes. Au gré d’une promenade qui vous mènera de l’église jusqu’au cœur de la cité, venez découvrir toute cette richesse artistique.

Plus de 40 artistes vous proposent d’entrer dans leur intimité et de partager avec vous quelques instants de création et d’émotion. Les œuvres en bois peint, présentées dans la rue du Pont National, sont des créations originales réalisées par des artistes amateurs de Lormes. Merci à Fabrice Doux et à l’ensemble de ces artistes.

https://lesateliersportesouvertesdelormes.blogspot.com/

