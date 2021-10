Paris Association Seiziem'Art (atelier Sophie Pick) île de France, Paris Portes Ouvertes Artistes du 16e & expo virtuelle Seiziem’Art Association Seiziem’Art (atelier Sophie Pick) Paris Catégories d’évènement: île de France

Du 8 au 10 octobre 2021

vendredi de 17h à 22h

samedi, dimanche de 11h à 20h

gratuit

17 ateliers d’artistes à visiter le temps d’un we! 40 artistes à découvrir PORTES OUVERTES DES ARTISTES DU 16E & EXPOSITION VIRTUELLE EN LIGNE- EDITION SPÉCIALE 2021 17 ateliers d’artistes à visiter le temps d’un we! Vendredi 8 octobre 17H-22H Samedi 9 & Dimanche 10 octobre 11H-20H Visite libre dans le respect des règles sanitaires. Une Exposition virtuelle en ligne 40 artistes Seiziem’Art! A partir du 7 octobre.Sélection d’oeuvres et présentations vous attendent! ”Continuez à rêver, où que vous soyez!” Un événement avec le soutien de nos partenaires La Ville de Paris et la Mairie du 16e. Expositions -> Art Contemporain Association Seiziem’Art (atelier Sophie Pick) 87 Rue Boileau Paris 75016

Contact :Association Seiziem’Art 0681918052 seiziemart@gmail.com https://www.seiziemart.com https://www.facebook.com/events/202439028544647/ https://twitter.com/seiziemart Expositions -> Art Contemporain Étudiants;Urbain;Insolite;Expos;En famille;Enfants

