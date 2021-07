Portes ouvertes ARTISANAT à la poterie du Cadeau du Feu aux Corvées-les-Yys Poterie Le Cadeau du Feu, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Les Corvées-les-Yys.

du samedi 4 septembre au dimanche 5 septembre à Poterie Le Cadeau du Feu

### Samedi 4 septembre de 14h à 20h ### Dimanche 5 septembre de 10h à 18h ### Portes ouvertes ARTISANAT ### à la poterie du Cadeau du Feu aux Corvées-les-Yys . **2 jours d’exposition et d’ateliers ouverts à tous** (30 mn par heure) . Les artisans et artistes présents : Miel, Vitraux, Osier, Couture sur mesure, Bijoux, Poteries, Tapissière, Ferronnerie d’art, Peinture acrylique et pastels, Vannerie, Autour du vélo , Tisanes médiévales, Soins bien être. . Espace détente : relaxation tête et mains Point pâtisseries, crêpes, boissons. . Pour chaque atelier, participation de 5 € avec **réservation recommandée au 02.37.49.87.26 ou par mail à : [pierre.bellanger28@gmail.com](mailto:pierre.bellanger28@gmail.com)** ou inscription sur place au point info. . **Entrée gratuite** **.** _**Mesures de protection Covid**_ . [Télécharger l’affiche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/wp-content/uploads/2021/07/CadeauDuFeuPortesOuvertes2021.pdf)

Entrée libre – participation aux ateliers 5 €

2 jours d’exposition et d’ateliers ouverts à tous les 4 et 5 septembre 2021

Poterie Le Cadeau du Feu 8 rue du Perche et de la Beauce 28240 Les Corvées-les-Yys Les Corvées-les-Yys Eure-et-Loir



