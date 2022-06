Portes ouvertes Ar(t)icoche Porspoder, 19 juin 2022, Porspoder.

Portes ouvertes Ar(t)icoche Porspoder

2022-06-19 16:30:00 – 2022-06-19 19:00:00

Porspoder 29840

L’association Ar(t)icoche a pour objectif de proposer des activités artistiques novatrices et de qualité en milieu rural aux habitants du Pays d’Iroise, d’impulser une activité autour de la danse contemporaine en dehors des lieux habituels.

Le 19 juin, le public aura l’occasion de découvrir le talent et la créativité des danseurs et danseuses amateurs du territoire. Spectacles faits par des petits et grands pour tout le monde!

articoche@gmail.com https://articoche.wordpress.com/

L’association Ar(t)icoche a pour objectif de proposer des activités artistiques novatrices et de qualité en milieu rural aux habitants du Pays d’Iroise, d’impulser une activité autour de la danse contemporaine en dehors des lieux habituels.

Le 19 juin, le public aura l’occasion de découvrir le talent et la créativité des danseurs et danseuses amateurs du territoire. Spectacles faits par des petits et grands pour tout le monde!

Porspoder

dernière mise à jour : 2022-05-18 par