Venez découvrir les ateliers d’Art Plus et les créations fraîchement réalisées sur le thème de « Racines ». Art Plus ce sont des ateliers d’expression plastique : peintures, sculpture et dessins de 6 à 99 ans.

Entrée libre

Ateliers Art Plus 3 rue de la liberté 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret

2022-02-26T15:00:00 2022-02-26T18:00:00;2022-02-27T15:00:00 2022-02-27T18:00:00

