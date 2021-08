Portes ouvertes appellation Sainte-Foy Côtes de Bordeaux Territoire Castillon Pujols Gensac, 8 août 2021, Gensac.

L’appellation Sainte-Foy Côtes de Bord;eaux organise ses portes ouvertes dans ses châteaux visites des vignobles des chais, dégustation, vente, initiation à la dégustation, ateliers pédagogiques et diverses animations, de 10h à 18h. A Pessac sur Dordogne : Château Carbonneau et Moulin de Moustelat, à Gensac : Château Claribès et Château Tour de Goupin.

+33 9 61 22 31 91

Portes Ouvertes Sainte foy

