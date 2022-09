PORTES OUVERTES ANES ET HANDICAPS Guenrouet Guenrouet Catégories d’évènement: Guenrouet

Loire-Atlantique Les 7 et 8 octobre prochains, la FNAR (Fédération Nationale √Çnes et Randonnées) organise des Journées Portes ouvertes autour du thême « √Çne et handicaps ». Plusieurs structures adhérentes de la FNAR y participeront à travers la France… et ‚ÄúAux ânes etc » en fait partie. « Aux ânes etc » est une structure présente sur Guenrouët depuis plusieurs années et qui propose différents pôles d’activités autour des ânes. Parmi ces pôles, l’asino-médiation, à travers des ateliers sur la ferme ou au sein des structures, adaptés aux publics reçus. Le vendredi 7 et le samedi 8 octobre, nous vous accueillerons donc sur la ferme, à Guenrouët, entre 9h30 et 17h, via une petite visite et des ateliers autour des ânes. Deux journées ouvertes aux différents établissements et structures travaillant autour du handicap mais également aux familles et proches de personnes handicapées. Le nombre de personnes par atelier étant limité, l’accueil se fera sur réservation. Vendredi 7 octobre (9h30/17h)

9h30 : Café d’accueil et visite de la ferme

10h/11h : Atelier Asino-médiation (Contact avec les ânes, brossage, soins, courte balade…)

14h30/15h30 : Atelier Asino-médiation (Contact avec les ânes, brossage, soins, courte balade…)

16h/17h : Balade avec les ânes (adaptée aux handicaps) Samedi 8 octobre (9h30/17h)

9h30 : Café d’accueil et visite de la ferme

10h/11h : Atelier Asino-médiation (Contact avec les ânes, brossage, soins, courte balade…)

14h30/15h30 : Atelier Asino-médiation (Contact avec les ânes, brossage, soins, courte balade…)

16h/17h : Balade avec les ânes (adaptée aux handicaps) Ateliers limités à un certain nombre de personnes donc sur réservation uniquement.

Renseignements :Tel : 06 63 62 75 97 – auxanesetc.fr

auxanesetc44@gmail.com Guenrouet

