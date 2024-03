Portes ouvertes Agence O2 Pontarlier O2 care services 39 b rue de Doubs 25300 Pontarlier Pontarlier, samedi 16 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T13:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-16T13:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Votre agence

O2 Pontarlier

39 b rue de Doubs

25300 Pontarlier

OUVRIRA SES PORTES LE:

– SAMEDI 16 MARS DE 13H à 18H

ET

– MERCREDI 20 MARS DE 13H à 17H

Présentation de l’agence, et de

nos différents métiers.

Ateliers créatifs pour les enfants.

Echanges, partage et convivialité.

Inscription par mail à:

blandine.dossantosqueiros@o2.fr

