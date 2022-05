PORTES OUVERTES AÉROCLUB DES AILES NANCÉIENNES Tomblaine, 15 mai 2022, Tomblaine.

PORTES OUVERTES AÉROCLUB DES AILES NANCÉIENNES Avenue Nelson Mandela Aéropole Grand Nancy Tomblaine Tomblaine

2022-05-15 10:00:00 10:00:00 – 2022-05-15 18:00:00 18:00:00 Avenue Nelson Mandela Aéropole Grand Nancy Tomblaine

Tomblaine Meurthe-et-Moselle Tomblaine

Les Ailes Nancéiennes, l’aéroclub qui permet aux pilotes de loisir de se former et de voler à Nancy et partout en France, ouvre ses portes au public le dimanche 15 mai de 10h à 18h pour faire découvrir l’ensemble de ses activités.

Les membres du club vous accueilleront sur l’aéroport de Nancy Essey. Vous pourrez découvrir et monter dans les avions de l’aéroclub, des plus classiques aux plus modernes, avec leur tableau de bord tout écrans ! Et pourquoi ne pas profiter de l’occasion pour vous offrir votre baptême de l’air, seul ou en famille !

Passionnés d’aviation, familles, curieux ou futurs pilotes de tous les âges, venez prendre l’air aux portes de Nancy, et profitez-en pour découvrir la ville et ses environs vus du ciel !

+33 3 83 29 34 58 https://www.nancy-aero.com/

Fédération Français aéronautique

Avenue Nelson Mandela Aéropole Grand Nancy Tomblaine Tomblaine

dernière mise à jour : 2022-04-28 par