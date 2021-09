Saint-Astier Saint-Astier Dordogne, Saint-Astier Portes ouvertes : activités sportives Saint-Astier Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Portes ouvertes : activités sportives Saint-Astier, 4 septembre 2021, Saint-Astier. Portes ouvertes : activités sportives 2021-09-04 – 2021-09-04 Tennis Club Rue Lagrange-Chancel

Saint-Astier Dordogne Présentation de diverses activités sportives astériennes par les associations concernées : tennis, judo, triathlon, football, musculation, rugby, pétanque, natation, basket, handball, cyclisme.

Buvette et restauration rapide sur place.

RDV de 10h à 16h au Tennis Club

