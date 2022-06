Portes ouvertes activités culturelles et sportives

2022-06-25 – 2022-06-25 Les portes de l'association Espérance s'ouvrent pour découvrir et tester les activités culturelles et sportives qu'elles proposent à tous les âges (Gymnastique, lutte, musique…etc) mais aussi rencontrer ses bénévoles.

