Portes ouvertes Abbatiale d’Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne Catégories d’évènement: Aisne

Essômes-sur-Marne

Portes ouvertes Abbatiale d’Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne, 23 avril 2022, Essômes-sur-Marne. Portes ouvertes Abbatiale d’Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne

2022-04-23 – 2022-04-23

Essômes-sur-Marne Aisne Essômes-sur-Marne Aisne A l’occasion du lancement de la saison Portes Ouvertes, vous sera proposée la visite du clocher:

samedi 23 avril à 11h et 16h…

Découvrez l’escalier en collimaçon et l’échelle à crinoline qui vous mèneront jusqu’au trois cloches nichées dans le bas de la flèche, au niveau des abats son. A l’occasion du lancement de la saison Portes Ouvertes, vous sera proposée la visite du clocher:

samedi 23 avril à 11h et 16h…

Découvrez l’escalier en collimaçon et l’échelle à crinoline qui vous mèneront jusqu’au trois cloches nichées dans le bas de la flèche, au niveau des abats son. http://saint.ferreol.free.fr/index2.php A l’occasion du lancement de la saison Portes Ouvertes, vous sera proposée la visite du clocher:

samedi 23 avril à 11h et 16h…

Découvrez l’escalier en collimaçon et l’échelle à crinoline qui vous mèneront jusqu’au trois cloches nichées dans le bas de la flèche, au niveau des abats son. Mairie d’Essômes-sur-Marne

Essômes-sur-Marne

dernière mise à jour : 2022-04-16 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Essômes-sur-Marne Autres Lieu Essômes-sur-Marne Adresse Ville Essômes-sur-Marne lieuville Essômes-sur-Marne Departement Aisne

Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/essomes-sur-marne/

Portes ouvertes Abbatiale d’Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne 2022-04-23 was last modified: by Portes ouvertes Abbatiale d’Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne Essômes-sur-Marne 23 avril 2022 Aisne Essômes-sur-Marne

Essômes-sur-Marne Aisne