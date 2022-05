PORTES OUVERTES Abainville Abainville Catégories d’évènement: Abainville

Meuse

PORTES OUVERTES Abainville, 19 juin 2022, Abainville. PORTES OUVERTES Abainville

2022-06-19 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-19 18:00:00 18:00:00

Abainville Meuse Abainville Cette journée sera composée des portes ouvertes de la Ferme des Forges, mais aussi de divers expositions (photographies, exposition de matériels anciens et visite) et d’une randonnée familiale à travers les champs de 5 km.

L’ASLA s’associe pour organiser un spectacle équestre avec le thème des années 1900, composé 12 intervenants et 10 chevaux orchestrés par la Troupe du Ménil. Les entrées seront gratuites, par contre le repas (buffet) est payant et sur réservation (12.00 €). +33 7 82 29 26 80 EARL DES FORGES

Abainville

dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Catégories d’évènement: Abainville, Meuse Autres Lieu Abainville Adresse Ville Abainville lieuville Abainville Departement Meuse

Abainville Abainville Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/abainville/

PORTES OUVERTES Abainville 2022-06-19 was last modified: by PORTES OUVERTES Abainville Abainville 19 juin 2022 Abainville Meuse

Abainville Meuse