La Rotonde, le samedi 9 octobre à 11:00

Equipement de proximité, la maison de quartier est un espace intergénérationnel de rencontres, d’animations et de loisirs. C’est aussi un lieu de pratique, de création, de diffusion culturelle, et des espaces de proximité pour partager des projets, notamment associatifs. Découvrez tout l’éventail des activités proposées par la maison de quartier le temps d’un après-midi

sur inscription

La maison de quartier Saint-Louis organise ses portes ouvertes afin de présenter les différentes activités et services proposés tout au long de l’année. La Rotonde 5 Rue Royale, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T11:00:00 2021-10-09T16:30:00

