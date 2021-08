Ambert MUS'ENERGIE Ambert, Puy-de-Dôme Portes ouvertes à MUS’ENERGIE MUS’ENERGIE Ambert Catégories d’évènement: Ambert

Puy-de-Dôme

Portes ouvertes à MUS’ENERGIE MUS’ENERGIE, 18 septembre 2021, Ambert. Portes ouvertes à MUS’ENERGIE

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à MUS’ENERGIE

Déambulation dans MUS’ENERGIE, le musée de la force motrice et de l’énergie au service de l’Homme avec mise en œuvre d’un manège à chevaux de la première moitié du XIXe siècle (à 15 h 00 et à 17 h 00). En premier lieu, le musée présente une importante collection de machines à vapeur fixes ou mobiles. Le second hall propose un parcours qui met en valeur différents modes d’énergie utilisés par l’Homme. Enfin, l’atelier des tresseurs et l’espace consacré au chapelet illustrent des savoir-faire locaux.

Entrée libre sans inscription préalable.

Déambulation dans MUS’ENERGIE, le musée de la force motrice et de l’énergie au service de l’Homme. MUS’ENERGIE 116, rue de l’Industrie – 63600 AMBERT Ambert Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ambert, Puy-de-Dôme Autres Lieu MUS'ENERGIE Adresse 116, rue de l'Industrie - 63600 AMBERT Ville Ambert lieuville MUS'ENERGIE Ambert