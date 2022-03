Portes ouvertes à Montréverd Zone artisanale La trévoise Saint-André-Treize-Voies Catégories d’évènement: Saint-André-Treize-Voies

Vendée

Portes ouvertes à Montréverd Zone artisanale La trévoise, 9 avril 2022, Saint-André-Treize-Voies. Portes ouvertes à Montréverd

Zone artisanale La trévoise, le samedi 9 avril à 09:30

Les artisans de Montréverd vous accueillent lors des portes ouvertes pour vous présenter leur savoir-faire. La Municipalité met en place un système de navette gratuite, le samedi 9 avril. Une rotation sera effectuée toutes les 1/2 h de 9h30 à 18h30. Des parkings seront à votre disposition à proximité des zones ou de chaque arrêt pour laisser votre véhicule et vous permettre d’emprunter la navette. Vous pourrez vous déplacer sur les 4 zones artisanales afin d’aller visiter les entreprises et rencontrer les artisans.

gratuit

Portes ouvertes des artisans de Montréverd Zone artisanale La trévoise 85260 Montréverd Saint-André-Treize-Voies Saint-André-Treize-Voies Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T09:30:00 2022-04-09T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-André-Treize-Voies, Vendée Autres Lieu Zone artisanale La trévoise Adresse 85260 Montréverd Saint-André-Treize-Voies Ville Saint-André-Treize-Voies lieuville Zone artisanale La trévoise Saint-André-Treize-Voies Departement Vendée

Zone artisanale La trévoise Saint-André-Treize-Voies Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-andre-treize-voies/

Portes ouvertes à Montréverd Zone artisanale La trévoise 2022-04-09 was last modified: by Portes ouvertes à Montréverd Zone artisanale La trévoise Zone artisanale La trévoise 9 avril 2022 Saint-André-Treize-Voies Zone artisanale La trévoise Saint-André-Treize-Voies

Saint-André-Treize-Voies Vendée