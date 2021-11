Luzay Luzay Deux-Sèvres, Luzay Portes Ouvertes à Mon geste Déco Luzay Luzay Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Luzay

Portes Ouvertes à Mon geste Déco Luzay, 27 novembre 2021, Luzay. Portes Ouvertes à Mon geste Déco Mon Geste déco By Anita 11 Route de Parthenay Luzay

2021-11-27 14:00:00 – 2021-11-28 17:30:00 Mon Geste déco By Anita 11 Route de Parthenay

Luzay Deux-Sèvres EUR Poussez les portes de Mon geste déco-By Anita!

Anita Fonteneau vous invite à découvrir ses créations histoire de vous donner des envies de Noël, de bricolages DIY, d’idées cadeaux « Fait Maison ». Ce week-end découverte sera également l’occasion pour vous d’échanger et de partager sa passion de la décoration avec Anita.

Mon geste déco-By Anita propose des ateliers adultes et enfants durant le mois de décembre. Elle sera également présente dans la boutique éphémère (1 rue St Médard à Thouars) du 7 au 31 décembre. Poussez les portes de Mon geste déco-By Anita ! Au programme : Échanges autour des création de relloking, exposition-vente des créations…. +33 6 79 62 72 20 Poussez les portes de Mon geste déco-By Anita!

Mon geste déco-By Anita propose des ateliers adultes et enfants durant le mois de décembre. Elle sera également présente dans la boutique éphémère (1 rue St Médard à Thouars) du 7 au 31 décembre. Mons geste déco – Anita Fonteneau

Mon Geste déco By Anita 11 Route de Parthenay Luzay

